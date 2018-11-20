Adanaspor'da Adana Demirspor Maçı Hazırlıkları

Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Adana Demirspor
ile yapacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-beyazlılar, Gençlik Stadı'nda teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas ve orta şut çalışmasıyla sürdü. Koordinasyon ile kuvvet oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda, hafif sakatlığı bulunan Renan Diniz, takımdan ayrı çalıştı.
Adanaspor,Adana Demirspor