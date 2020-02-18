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Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

18.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:46Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
TFF 1.Lig'in 23. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Dün akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Adanaspor, Altay maçı hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Osman Yereşen, Adanaspor, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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