Adanaspor'da Altınordu Maçı Hazırlıkları

Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Altınordu
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-beyazlılar, Gençlik Stadı'nda teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleri ve koşunun ardından taktik çalışması gerçekleştiren Akdeniz
ekibinde, sakatlığı süren futbolcular Abdulkadir Özdemir
ve Göksu Alhas
idmana katılmadı.
Adanaspor, yarın öğle saatlerinde kentteki son çalışmasını gerçekleştirdikten sonra hava yoluyla İzmir
'e gidecek.
Burada konaklayacağı otelde kampa girecek turuncu-beyazlılar, 8 Aralık
Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova
Stadı'nda oynanacak maçın saatini bekleyecek.
Altınordu,Adanaspor
06 Aralık 2018 Perşembe 19:12