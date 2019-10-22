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Adanaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

22.10.2019 19:14Adanaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı
Adanaspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-beyazlılar, antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.
Sakatlığı bulunan Emeka Eze, Arabidze ve Hakan Barış antrenmanda yer almadı.

Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

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