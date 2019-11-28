Adanaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor
, TFF 1. Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Bursaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel oyunlarla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde taktik idmanı yapan turuncu-beyazlı ekip 1 saat 20 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle tamamladı.
Sakatlığı düzelen Emeka Eze, takımla beraber çalışmalara başladı.
Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - ADANA