Adanaspor'da Derbi Hazırlıkları

Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Adana Demirspor
ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen
Tesisleri'nin bakıma alınması nedeniyle Gençlik Stadı'nda teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalıştı.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 6'ya 3 pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra orta-şut çalışması gerçekleştiren Akdeniz
ekibi, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Tüm futbolcuların katıldığı çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Öte yandan Adanaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, 17 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de Kayacık
Tesisleri'nde Atiker Konyaspor
ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Adanaspor
15 Kasım 2018 Perşembe 14:20