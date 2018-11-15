Adanaspor'da Derbi Hazırlıkları Sürüyor

15 Kasım 2018 Perşembe 14:05



15 Kasım 2018 Perşembe 14:05

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, hazırlıklarını sürdürdü.Gençlik Stadı'nda Teknik Direktör Coşkun Demirbakan nezaretinde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Takımda sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Renan Diniz salonda kuvvet çalıştı.Adanaspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor ile cumartesi günü saat 12.00'de Kayacık Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayacak. Turuncu-beyazlı takım yarın sabah saatlerinde Adana'da idman yapıp karayoluyla Konya'ya gidecek.Öte yandan, Adanaspor'da Osman Yereşen Tesisleri bakıma alındı. Turuncu-Beyazlı takım 50 gün Gençlik Stadı'nda çalışacak. Her yıl kasım ayında bakıma alınan Osman Yereşen tesislerindeki çim saha 50 gün sonra tekrar hizmete girecek. Bu süreçte Adanaspor yine Osman Yereşen Tesisleri'nde toplanacak ve antrenman öncesi otobüs ile Gençlik Stadı'na giderek idmanını burada yapacak. - ADANA