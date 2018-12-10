Adanaspor'da Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:35



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:35

Spor Toto 1.Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor ile karşılaşacak Adanaspor'da maç hazırlıklarına başlandı.Ligde son olarak deplasmanda 2-0 yenildiği Altınordu maçının ardından bir gün izin kullanan turuncu-beyazlı ekip Osman Yereşen Tesisleri'nde toplandı.Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde şut çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor, açma germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.Adanaspor, 16 Aralık pazar saat 16.00'da kendi sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak.