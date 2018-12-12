Adanaspor'da Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları

Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Eskişehirspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-beyazlılar, Gençlik Stadı'nda teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başladı.
İdmana Kenan Karışık
, Abdukadir Özdemir ve Göksu Alhas
sakatlığı nedeniyle katılmadı.
Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Adanaspor, maç hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Eskişehirspor,Adanaspor
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:05