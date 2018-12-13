Adanaspor'da Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
, ligin 16. haftasında yapacağı Eskişehirspor
maçının hazırlıklarına devam etti.
Gençlik Stadı'nda teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İstasyon koşuları, kısa koşular ve streching çalışmasıyla devam eden antrenmanda, U-21 oyuncularıyla karışık 30'ar dakikadan iki devre tam saha maç yapıldı.
Turuncu beyazlılar 16 Aralık
Pazar günü saat 16.00'da kendi sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak.
Adanaspor,Eskişehirspor
13 Aralık 2018 Perşembe 17:44