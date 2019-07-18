18.07.2019 14:41
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Adanaspor'da hazırlıklar sürüyor

Adanaspor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu'da Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde basına açık yapılan antrenman, yardımcı hocalar gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı.

Turuncu-beyazlı futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak kuvvet ve kafa gol oyunu oynadı. 90 dakika süren antrenman teknik ve kuvvet idmanlarıyla sonlandı.

Ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA
Kaynak: İHA
Adanaspor, Sabah, Bolu, Spor

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