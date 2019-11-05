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Adanaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

05.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:32Adanaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
Adanaspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-beyazlılar, antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.

Adanaspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bu arada yarından itibaren Osman Yereşen Tesisleri bakıma alınacağı için turuncu-beyazlı ekibin 40 gün Muharrem Gülergin Stadı'nda çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osman Yereşen, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

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