Adanaspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
, Gürcistanlı sağ kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Giorgi Arabidze, satın alma opsiyonuyla NC Nacional takımından sezon sonuna kadar kiralandı.
Kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Arabidze'nin "Adanaspor'da forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Burada çok güzel zaferler elde edeceğimden hiçbir şüphem yok. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.