Haberler» Spor» Haber

Adanaspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Gürcistanlı sağ kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi transfer etti.

17.08.2019 17:41 Adanaspor'da transfer
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Gürcistanlı sağ kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Giorgi Arabidze, satın alma opsiyonuyla NC Nacional takımından sezon sonuna kadar kiralandı.
Kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Arabidze'nin "Adanaspor'da forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Burada çok güzel zaferler elde edeceğimden hiçbir şüphem yok. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:12   Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı
19:07   Liverpool 2'de 2 yaptı
19:02   Schalke 04'te Konoplyanka kadroya alınmadı
18:49   Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen'i 3 golle geçti
18:48   Fortuna Düsseldorf, Türk oyuncularıyla güldü
18:45   Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kangal çiftliğini ziyaret etti
18:31   Voleybol: Gloria Kupası - Türkiye: 2 - Sırbistan: 3