Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig'in 24. haftasında 26 Şubat Çarşamba
günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Adanaspor
, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra ayak tenisi oynayan turuncu-beyazlı ekip antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.
Adanaspor, Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıklarını salı günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA