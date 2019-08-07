Haberler» Spor» Haber

Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belirlendi

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da 26 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi.

07.08.2019 18:16 Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belirlendi
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da 26 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bayram Akgül başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda 26 kişi görev aldı.
Osman Çangal, Zeki Kıvanç ve Hamza Akgül'ün başkan yardımcılığı yapacağı Adanaspor'da, Erkin Ali Doygun basın sözcüsü görevini üstlenecek.
Yönetim kurulumda, Bülent Uzel, Yaşar Mutlu, Serkan Duran, Hasan Basri Tümöz, Kasım Naşal, Tuncay Sakçılar, Mehmet Çalık, Haluk Oğuz, İlhan Sevimli, Cumali Önelge, İbrahim Akgül, Reşit Aydın, Erdoğan Şire, Kemal Bekaroğlu, Mustafa Selçuk Çevik, Halil Uluer, Bekir Aydoğdu, İhsan Karakaya, Sefa Noyaner, Serkan Aykaç ve Osman Sümer de yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bayram Akgül, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Haberleri
20:05   Eintracht Frankfurt, Trapp'ın bonservisini aldı
19:48   Medipol Başakşehir-Olympiakos
19:44   Gazişehir Gaziantep Düzce kampını tamamladı
19:35   Erzurumspor'dan SMS kampanyası
19:31   Başakşehir - Olympiakos maçının 11'leri belli oldu
19:20   Süper Lig ekibinin maçında olay çıktı! Rakip sahadan çekildi
19:19   Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: "Birlikte başaracağız"