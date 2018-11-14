Adanaspor, 'Derbiye' Hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
, 25 Kasım Pazar günü Adana Demirspor
ile oynanacak derbinin hazırlıklarına başladı.
Turuncu-beyazlılar, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı derbi maçının hazırlıkllarına 4 günlük iznin ardından, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Osman Yereşen
Tesisleri'nde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, yenileme antrenmanı yapıldı.
Adanaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını 15 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:31