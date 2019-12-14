Haberler » Spor » Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3 - Spor

Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemil Tunç (xx)ADANASPOR: İrfan Can (xx) - İhsan (x), Sinan (xx), Diniz (xx), Özkan (xx), Abdulkadir (xx) (Dk.81 Veli ?), Hakan (x), Roni (xx), Utku (xx) (Dk. 69 İbrahim x), Eren (x), Bagayoko (xx) (Dk.

14.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:20Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemil Tunç (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - İhsan (x), Sinan (xx), Diniz (xx), Özkan (xx), Abdulkadir (xx) (Dk.81 Veli ?), Hakan (x), Roni (xx), Utku (xx) (Dk. 69 İbrahim x), Eren (x), Bagayoko (xx) (Dk. 46 Serhat x)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Alberk (xxx), Canberk (xxx), Ercan (xxx), Taşkın (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 87 Diakite (?), Murat Erdemir (xxx) (Dk. 62 Muhammed x), Ali Keten (xxx), Tayfun (xxx), Ali Özgün (xxx) (Dk.74 Sikiru x), Hüseyin (xxxx)

GOLLER: Dk. 57 Hakan ( ) - Dk. 33 ve Dk. 90 Hüseyin, Dk. 41 Mehmet (Ekol Göz Menemenspor)

SARI KARTLAR Özkan, Bagayoko, Hakan, İhsan, Utku, Serhat (Adanaspor) - Murat, Ali Keten, Hüseyin, Tayfun (Ekol Göz Menemenspor)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Roni (Adanaspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'a 3-1 mağlup oldu.

33'üncü dakikada Ekol Göz Menemenspor'da Alberk, orta sahadan  aldığı topu Adanaspor'un ceza sahasında bulunan Hüseyin'e gönderdi. Topu önünde bulan Hüseyin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

41'inci dakikada Ekol Göz Menemenspor farkı 2'ye çıkardı. Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

50'nci dakikada Adanaspor'da Hakan, Ekol Göz Menemenspor'un ceza sahasında yere düşürüldü. Hakemden penaltı bekleyen turuncu beyazlı ekip, hakem Bülent Birincioğlu'nun devam kararı sonrası hakeme tepki gösterdi.

57'nci dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Hakan Barış'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

90'ıncı dakikada Ekol Göz Menemenspor'da Hüseyin maçın skorunu belirledi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içindeki Hüseyin kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.

Mücadele başka gol olmadı ve Ekol Göz Menemenspor deplasmanda Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.



Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Adanaspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:47 Fatih Mert: 10 kişi ile buradan puan alabilmek büyük mutluluk - Spor
22:46 ING Basketbol Süper Ligi - Spor
22:45 Fatih Mert: "Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar" - Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Spor
22:38 Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! - Spor
22:36 Mustafa Kaplan: "Futbolcularımı kutluyorum" - Spor
22:06 Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu - Spor
22:02 Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı - Spor
20:12 Galatasaraylı taraftarlar iki takımı da tribüne çağırdı - Spor
19:50 Galatasaray'dan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket - Spor
14.12.2019 23:01:14