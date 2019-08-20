Haberler» Spor» Haber

Adanaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, ligin 2. haftasında sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

20.08.2019 22:20 Adanaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, ligin 2. haftasında sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ve dar alanda oynanan koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Takımın yeni transferleri Arabidze ve Eze de ilk kez antrenmana çıktı.
Daha sonra ayak tenisi oynayan turuncu-beyazlı ekip, koşu ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Adanaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osman Yereşen, Eskişehirspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:24   Atletizmin şampiyonları Bursa'da belirleniyor
23:13   Beşiktaş'ta sürpriz transfer
23:10   Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'nın acı günü
22:57   Konyaspor, Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
22:57   Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: "Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı"
22:54   "Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı"
22:30   Trabzonspor, AEK maçı için Atina'da