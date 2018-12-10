Adanaspor, Eskişehirspor Maçına Hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
, 16 Aralık
Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Eskişehirspor
maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 5 Ocak Fatih Terim
Stadyumu'nda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Osman Yereşen
Tesisleri'nde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde şut çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor, açma germe hareketleriyle çalışmayı tamamladı.
Turuncu-beyazlılar, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yarın Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA
Aralık,Adanaspor,Eskişehirspor
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:17