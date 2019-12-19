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Adanaspor Hatay yolcusu

TFF 1. Lig'in 16. haftasında cumartesi günü saat 14.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

19.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:59 Adanaspor Hatay yolcusu
TFF 1. Lig'in 16. haftasında cumartesi günü saat 14.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda ile karşılaşacak olan , bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı takım şut ve taktik çalışması yaptı. Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde Adana'daki çalışmasını tamamlayıp kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Hatay şehrine gidecek.

Hatayspor - Adanaspor maçını Yiğit Arslan yönetecek. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Hatayspor, Hatay, Spor

Kaynak: İHA

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