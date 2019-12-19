Adanaspor Hatay yolcusu

TFF 1. Lig'in 16. haftasında cumartesi günü saat 14.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda Hatayspor
ile karşılaşacak olan Adanaspor
, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı takım şut ve taktik çalışması yaptı. Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde Adana'daki çalışmasını tamamlayıp kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Hatay şehrine gidecek.
Hatayspor - Adanaspor maçını Yiğit Arslan yönetecek. - ADANA