Adanaspor - Hatayspor: 0-0

Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Adanaspor
, sahasında Hatayspor
ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Adana 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Alper Çetin, Bahtiyar Birinci
, Bersan Duran
Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya
, Hakan Barış, Feczesin, Berkan Yıldırım
(Dk. 87 Digao), Onur Akbay
, Bumba, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
(Dk. 81 Ahmet Dereli
), Abdulkadir Özdemir
(Dk. 46 Doğanay Kılıç
)
Hatayspor: Akın Alkan
, Kubilay Sönmez
, Hamza Gür
(Dk. 90 Soner Örnek), Selim Ilgaz
(Dk. 80 Korkishko), Gökhan Karadeniz
(Dk. 63 Diallo
), Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu
, Murat Paluli
, Caner Hüseyin Bağ
Sarı kartlar: Dk. 11 Gökhan Karadeniz, Dk. 23 Hamza Gür (Hatayspor), Dk. 29 Hakan Barış, Dk. 47 Doğanay Kılıç, Dk. 82 Ahmet Dereli (Adanaspor)
Adanaspor,Hatayspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 00:32