Adanaspor, Karabükspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Toto 1.Lig takımlarından Adanaspor
, deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor
maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Yereşen
Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın
nezaretinde gerçekleşen antrenman saat 09.00'da başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 20'şer dakikalık 2 set koşu idmanı yaptı. Antrenman dar alanda yapılan oyunlarla son buldu.
Turuncu-beyazlılar, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA
Sabah, Kardemir Karabükspor, Adanaspor, Spor
Kaynak: İHA