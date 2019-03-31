Adanaspor, Karabükspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Kaynak: İHA

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Adanaspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Adana temsilcisi, Karabükspor maçının taktik çalışmasını yaptı. Adanaspor yarın sabah Karabük'e hareket edecek ve burada konaklayacağı otelde son çalışmasını yaparak maç saatini bekleyecek.Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Hakan Barış kadroda yer alamayacak. - ADANA