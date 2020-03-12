Adanaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 15 Mart Pazar günü sahasında yapacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti.
12.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:46
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor , 15 Mart Pazar günü sahasında yapacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan idaresinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleri ve ardından yapılan koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü.
Futbolcuların dar alanda pas çalışması ve yarı sahada çift kale maçıyla antrenman tamamlandı.
Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren çalışmaya, sakatlıkları süren Mehmet Sedef, Savaş Polat ve Mbilla Etame katılmadı.
Adanaspor ile Keçiörengücü, 15 Mart Pazar günü saat 16.30'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.
Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan idaresinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleri ve ardından yapılan koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü.
Futbolcuların dar alanda pas çalışması ve yarı sahada çift kale maçıyla antrenman tamamlandı.
Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren çalışmaya, sakatlıkları süren Mehmet Sedef, Savaş Polat ve Mbilla Etame katılmadı.
Adanaspor ile Keçiörengücü, 15 Mart Pazar günü saat 16.30'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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