Haberler » Spor » Adanaspor kupa hazırlıklarını tamamladı - Spor

Adanaspor kupa hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Adanaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

16.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:14Adanaspor kupa hazırlıklarını tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan , bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-beyazlı ekip, bugün öğle saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. İdmanın ilk bölümünde pas çalışan turuncu-beyazlı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu. Bu antrenmanla Alanyaspor hazırlıklarını tamamlayan Çukurova ekibi, kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

17 Aralık Salı günü saat 18.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadında oynanacak olan mücadeleyi İstanbul bölgesinden Mert Güzenge yönetecek. - ADANA

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Osman Yereşen, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:39 Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! - Spor
17:38 Sporting Lizbon bu sezon ne yaptı? - Spor
17:38 "Antalyaspor-Eyüpspor" kupa rövanş maçının sahası değişti! - Spor
17:38 Adanaspor, Alanyaspor kupa rövanşına hazır! - Spor
17:38 Antalyaspor - Eyüpspor maçının stadı değişti! - Spor
17:10 Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı - Spor
16:03 Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması - Spor
15:16 Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Spor
14:38 Avrupa'nın konuştuğu Türk teknik adamın yeni adresi netleşiyor - Spor
16.12.2019 17:54:45