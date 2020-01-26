Adanaspor maçının ardından

Mustafa Özer: Oyuncularımdan ve verdikleri mücadeleden dolayı çok memnunum

Engin İpekoğlu: 1'er puan iki takıma da yaramadı

Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR, - TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Eskişehirspor , Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Sakat ve cezalı oyuncularının fazlalığı nedeniyle kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerini ifade eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, takım olma yolunda iyi işler yaptıklarını söyleyerek, "Bugün gönül isterdi ki galip gelelim. Öncelikle oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İlk 45 dakikada rakibimize sadece 1 pozisyon verdik. Oyunu forse eden, mücadele eden bir takımımız vardı. İkinci yarıda da aynı çizgide devam ettik. Oyuncularıma şunu söyledim, gerçekten yerli ve milli oyuncular. Gerçekten mücadele anlamında da iyi işler yapan özverili oyuncular. Eskişehirspor'u, Eskişehirspor armasını, bayrağını gerçekten seven, gururla taşıyan genç kardeşlerimiz. Elimizde kadro derinliğimiz yok. Fedakarca mücadele eden, sakat sakat oynayan oyuncularımız ve oynatamadığımız oyuncularımız var. Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Ama ben oyuncularımdan gerçekten çok memnunum, Eskişehirspor taraftarının da gurur duyması lazım. Bizi buraya kadar gelip destekleyen Eskişehirspor taraftarlarına çok çok teşekkür ediyorum. Ben 3 haftadır Eskişehirspor teknik direktörü olarak görev yapıyorum. Boluspor deplasmanında 1 gol yemiştik, 2 haftadır da gol yemiyoruz. İlk yarıda 30'a yakın gol yiyen bir takım 2 haftadır gol yemiyor. Takım halinde oynamak ve takım halinde savunma yapmak ve kazandığımız topları da iyi kullanmak istiyorduk. Ben elimdeki oyunculara göre sistemimi kurdum yapacak da bir şeyim yok. Ben oyuncularımdan ve verdikleri mücadeleden dolayı çok memnunum" ifadelerini kullandı.

ENGİN İPEKOĞLU: 1'ER PUAN İKİ TAKIMA DA YARAMADI

Adanaspor Teknik direktörü Engin İpekoğlu, kazanmak için geldiklerini ancak alınan 1'er puanın iki takıma da yaramadığını söyledi. İpekoğlu, "Açıkçası kazanmak düşüncesiyle gelmiştik ama maalesef 1 puan ile yetinmek zorunda kaldık. Her iki takım açısından da çok kritik bir maçtı. Her iki takım da kazanma arzusu içerisindeydi. Maç sonuna bakıldığında ise 1'er puan iki takıma da yaramadı. Bu maç geride kaldı ve yapılacak bir şey yok. Önümüzde 15 tane maç var. Özellikle bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Osmanlıspor maçı daha fazla önem arz ediyor, kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Umalım ve dileyelim Osmanlıspor maçında 3 puanı görürüz" şeklinde konuştu.

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