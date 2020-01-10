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Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor, yarın Pozantıspor ile hazırlık maçı yapacak.

10.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:19Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak
TFF 1.Lig takımlarından , yarın Pozantıspor ile hazırlık maçı yapacak.

Osman Yereşen Tesisleri'nde devre arası hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, devre arası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çift kale elle top tutma oyunu oynayan turuncu-beyazlılar, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Turuncu-Beyazlı ekibin hazırlık maçı yarın saat 14.00'de Osman Yereşen Tesislerinde Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Pozantıspor ile olacak. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Osman Yereşen, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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