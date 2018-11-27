Adanaspor Şut Çalıştı

Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü Hatayspor
ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Koordinasyon ile kuvvet oyunlarıyla devam eden antrenman, şut çalışması, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Turuncu-beyazlılarda Gökhan Sazdağı
takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Adanaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA
Hatayspor,Adanaspor