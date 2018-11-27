27 Kasım 2018, 14:41
»»

Adanaspor Şut Çalıştı

Adanaspor Şut Çalıştı

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Koordinasyon ile kuvvet oyunlarıyla devam eden antrenman, şut çalışması, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Turuncu-beyazlılarda Gökhan Sazdağı takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Adanaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA Hatayspor,Adanaspor
27 Kasım 2018 Salı 14:41



YORUMLAR