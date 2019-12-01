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Adanaspor taraftarından oyunculara ve yönetime tepki

TFF 1.Lig'in 13. haftasında evinde Bursaspor'a son dakika golüyle kaybeden Adanaspor'da bir grup taraftar oyunculara ve yönetime tepki gösterdi, yenilgiyi hazmedemeyen bir taraftar ise fenalık geçirdi.

01.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:00Adanaspor taraftarından oyunculara ve yönetime tepki
TFF 1.Lig'in 13. haftasında evinde 'a golüyle kaybeden 'da bir grup taraftar oyunculara ve yönetime tepki gösterdi, yenilgiyi hazmedemeyen bir taraftar ise fenalık geçirdi.

Adanaspor, dün akşam evinde Bursaspor'u ağırladı. 90 dakika 3-2 Bursaspor'un üstünlüğüyle tamamlanınca Güney Kapalı Üst Tribünü'nde bir taraftar grubu takımdaki oyunculara ve yönetime tepki gösterdi. Bu sırada tribüne polis ekipleri girerek taraftar grubunu sakinleştirmeye çalıştı. Bir taraftar ise tepki gösterirken fenalaştı ve sağlık ekipleri taraftarı ambulansa alarak müdahale etti. Daha sonra taraftarlar olaysız şekilde stattan ayrıldı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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