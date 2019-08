Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş: Son derece heyecanlıyım

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor 'da teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş, son derece heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu ligde en fazla şampiyonluk yaşamış teknik adamlardan biri olarak, Adanaspor'u hedeflerine taşımak için buradayım" dedi.Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren turuncu beyazlı takıma imza atarak, kampa katılan teknik direktör Levent Eriş, Adanaspor'un kendisi için yerinin her zaman farklı olduğunu belirtti.Takımın başına yeniden gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu kaydeden Eriş, "Ben Adanaspor uğruna bundan 5 yıl önce nerdeyse canımı feda ediyordum, beyin kanaması geçirdim. Benim için Adanaspor'a olan sevgimde ve Kulüp Başkanı Bayram Akgül'e olan saygımda kesinlikle vazgeçilmez unsurlardan biriydi. Adanaspor'da olmak takıma Play Off finalleri oynatmak, uzun yıllar kadrosunu oluşturacak Süper Lig'e çıkaracak takımlar yaratmak en güzel hatıralardan biriydi. Bundan 4 sene önce Adansapor'da görev aldıktan sonra değişik yerlerde görev yaptık. Ama Adanaspor'un her zaman yeri başkadır. Hem başkanın hem Adana halkının yeri benim için özeldir. Görev aldığımız süre içerisinde başarısızlık yaşamadık. Adanaspor'a güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bu sezon da bunun sonucunu yaşayıp göreceğiz. Özellikle sektörün yaşandığı ekonomik sıkıntıların, başkanın adlandırdığı 'Feda' projesi için buradayız. Adanaspor takımına inşallah tekrar şampiyonluğa oynanaycak kadrolar oluşturup, sözde değil özde hedeflerini gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISITFF 1'inci Lig'de en fazla görev alan teknik adamlardan biri olduğuna dikkat çeken Eriş, "Meydan çok boş kaldı. Kaç yıldır bu ligden uzağım, bu ligin en fazla çalışan hocasıyım. En fazla şampiyonluk yaşamış teknik direktörlükten biriyim. 4 sene uzak kaldıktan sonra geri dönmek beni ayrı heyecanlandırdı. Adanaspor'a dönmenin heyecanını yaşıyorum, ilk günkü gibi heyecanlıyım. İnşallah bu heyecanla takımımız, taraftarımız ortak değerlerde buluşur ve bizi hedefe ulaştırır. Adanaspor başka bir kulüp, kurumsal yapıyı en güzel şekilde işleten şirketleşmeyi en güzel yöneten bir kulüp, şirket olması bize ciddi avantaj getrimekle, dıştan desteği maalesef getirmiyor. Bu manada bizi güzel günlere taşıyacak taraftarın desteğidir, herkesin desteğini katkısını almak istiyoruz. Seyir zevki yüksek bir Adanaspor izletmek istiyoruz. Gelişime, değişime açık bir takım izleteceğiz. Başkanımız Bayram Akgül'ün öncülüğünde Avrupa'nın birçok yerinden gurbetçileri dahil ederek organizasyona girilmiş, bizler de sadece Adanaspor için değil kendi isteğimizi de içine koyduğumuzda bu değişimde olmak istiyoruz. İstediğimiz hedefe ulaşacak bir Adanaspor inşallah yaratacağız" diye konuştu.EYÜP ARIN İLE OMUZ OMUZAKamp döneminde takımı yeni sezona hazırlayan turuncu beyazlı takımda 'nöbetçi hoca' olarak uzun yıllar görev alan Eyüp Arın ile yıllarca omuz omuza verdiklerini ifade eden Eriş, şunları söyledi: "Bayram Akgül ve Eyüp Arın hocamızın birlikte verdiği mücadele tartışılmaz. Söz konusu Adanaspor ise bir şey söylemek haddimize düşmez. Eyüp hocamla daha önce de çalıştık. O bize yetiştirir, gönderirdi, bende oynatırdım. Sezon başı itibariyle hocamızın üstlendiği görevle takımı en hazır hale getirmeye çalışmıştır. Eyüp hoca çok sevdiğim kardeşim, dostum. Bana yetiştirip 'oynayabilir' dediği birçok oyuncuyu sahaya sürdüm. Biz o süreçte beraber çok oyuncu ortaya çıkardık. Egomuz yok bizim, tek taraflı bakış açısı yok. Bugüne kadar 4 hazırlık maçı oynanmış, Boluspor ile oynayacağımız hazırlık maçının ardından maç haftasına girmiş olacağız. Seyrettiğim hazırlık maçında başarılı bir takım vardı. Ümit ediyorum, çok daha güzel bir Adanaspor için el ele vereceğiz."