İBRAHİM ERİKAN - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor 'da 17. kez teknik direktörlük görevine getirilen Eyüp Arın , "Hiç egom yok. Ben Adanaspor'un en alt kategorisinde de çalıştım, en üst seviyesinde de çalıştım. Adanaspor'un başarısı benden önde geliyor." dedi.Ligin 22. haftasında konuk ettiği İstanbulspor 'la 1-1 berabere kalan turuncu-beyazlılarda teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yollar ayrılırken, Eyüp Arın 17. kez Akdeniz ekibinin başına geçti.Takımda gençlik ve gelişim sorumlusu olarak görev yapan ancak her teknik direktör ayrılığı sonrası gözlerin çevrildiği Arın, görev adamı kişiliğiyle taraftarın da beğenisini topluyor.Adanaspor, Demirbakan'ın gidişinin ardından geride kalan hafta Arın'la çıktığı ilk karşılaşmada, deplasmanda Boluspor 'u 1-0 yenerek 2 hafta aradan sonra kazanmayı başardı.Akdeniz ekibinin sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Arın, 29 puanla 12. sırada yer alan takımını düşme hattından uzaklaştırmayı hedefliyor."Adanaspor bizim için aşk"Eyüp Arın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda kendisine verilen her görevi layığıyla yerine getirmeye çalıştığını belirterek, "Adanaspor bizim için aşk, damarlarımızda dolaşan kan ama ben bu kulüpten hiç ayrılmadığım için kaç kere geldiğimi saymıyorum. Gidiş gelişim olmuyor." diye konuştu.Adanaspor'un neferi olduklarını vurgulayan Arın, şöyle devam etti:"Hangi kategoride olursa olsun Adanaspor'un başarısı için çalışıyoruz. Burada olmasak da Adanasporluyuz. Burada olmasak da Adanaspor'un başarısı için çalışmaya devam ederiz. Öyle bir kişiliğimiz var. O yüzden bizim için grup, kategori önemli değil. Tabii ki en önemlisi profesyonel takımın olduğu kategori. Şu anda buradayız. Takımın başarılı olması için öncelikli hedefimiz, bulunduğumuz bölgeden uzaklaşmak. Hiç egom yok. Ben Adanaspor'un en alt kategorisinde de çalıştım, en üst seviyesinde de çalıştım. Adanaspor'un başarısı benden önde geliyor. O yüzden her şey Adanaspor'un başarısı için.""Ateş çemberinden uzaklaşmak için mücadele ediyoruz"Ligde üst sıraları hedeflediklerini vurgulayan Arın, "Hedeflerin sonu yoktur. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bolu'daki karşılaşma da bizim ayakta kalma maçlarımızdan biriydi. İlk hedefimiz ateş çemberinden uzaklaşıp, daha rahat nefes alabilmek." ifadelerini kullandı.Arın, Boluspor deplasmanında alınan galibiyetin kendilerine moral olduğunu belirterek, takımla çıktığı ilk maç olmasına rağmen tüm oyuncuları tanımasının ve ligdeki tüm maçları izlemesinin faydasını gördüğünü aktardı.Oyuncuların kendilerinden isteneni yaptığını dile getiren Eyüp Arın, "Boluspor için de çok önemli maçtı. Onlar da çıkış arıyor. Oyuncularımıza, 'Onlar için çıkış maçı olmasın. Bizden sonraki maçlarda arasınlar çıkışlarını.' dedik. Futbolcularımız verilen görevleri harfiyen yerine getirdi ve neticede kazandık. Sevinçliyiz. Böyle zorlu bir deplasmandan galibiyetle dönmek gerçekten bizim için önemliydi." değerlendirmesinde bulundu."Ligde kolay maç yok"Ligin 24. haftasında Giresunspor 'u ağırlayacaklarını anımsatan Arın, "Ligde kolay maç yok. Giresunspor, sezon başlarken şampiyon adaylarından. Hatta ilk 4 hafta da kazandılar. Ondan sonra maçlar kaybederek sıkıntı içerisine girdiler. Bu maç da bizim için önemli. Her maçı nasıl oynuyorsak, aynı şekilde mücadelemizi verip, kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.Eyüp Arın, oyuncularıyla play-off hedefi konusunda konuşmadıklarını vurgulayarak, "Biz ateş çemberinden çıkmayı başaralım, önce 36 puanı kısa zamanda görelim, ondan sonra hedefi daha da büyütebiliriz. Kısa vadede 35-36 puanı görmemiz lazım." açıklamasını yaptı.Taraftarların kendilerine desteğini sürdürmesini isteyen Arın, "Ben de Adanaspor taraftarıyım. Futbolcuların taraftara çok ihtiyacı var. O yüzden Giresunspor maçında yerlerini alsınlar. Skorun ne zaman geleceği belli olmuyor. Bitiş düdüğüne kadar oyuncularımızı desteklesinler. Önceki hafta 1-1 berabere kaldığımız İstanbulspor maçında yediğimiz golden sonra oyuncularımızı çağırıp, onları teşvik etmeleri bizi sevindirdi." diyerek sözlerini tamamladı.