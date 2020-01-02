Adanaspor'un devre arası kampı başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, devre arası kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanla başladı.
Ligde ilk yarının son maçını 27 Aralık'ta oynayan turuncu-beyazlı futbolcular, iznin bitmesiyle Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde toplandı ve antrenmana çıktı.
Koşuyla başlayan idman, daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.
Dar alanda pas çalışması da yapan futbolcular, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.