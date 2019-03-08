Adanaspor Yarın Balıkesir'e Gidiyor

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Balıkesir'e hareket edecek.
Turuncu-beyazlılar bugün sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Balıkesirspor Baltok - Adanaspor karşılaşmasını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Adanaspor, 9 Ocak Cumartesi günü konaklayacağı otelde son çalışmasını yapıp maç saatini bekleyecek. - ADANA
Sabah, Balıkesir, Adanaspor, Spor
Kaynak: İHA