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Adanaspor yeni sezona hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

03.08.2019 13:39 Adanaspor yeni sezona hazırlanıyor
TFF 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Bolu Termal Otel'inde, teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde basına açık yapılan antrenman, yardımcı hocalar gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı. Turuncu-beyazlı futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak dar alanda çift kale maç yaptı. 80 dakika süren antrenman teknik ve kuvvet idmanlarıyla sonlandı. Turuncu-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Sabah, Bolu, Spor

Kaynak: DHA

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