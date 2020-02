Adanasporlu futbolcular ligde kalacaklarına inanıyor

TFF 1. Lig'de 18 puanla 16. sırada, düşme potasında yer alan Adanaspor 'un orta saha oyuncusu Mustafa Sami Can Keskin ile savunma oyuncusu Mehmet Sedef, ligde kalacaklarına inanıyor.Mustafa Sami Can Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının kendileri açısından önemli olduğunu, 21. hafta Adana Demirspor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.Bu mağlubiyetin ardından Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçına "kazanma" parolasıyla çıktıklarını belirten Mustafa, "3 puan için sahaya çıkmıştık ama maçı bir puanla tamamladık. Bu da bizim için şu an kötünün iyisi gibi gözüküyor." diye konuştu.Mustafa, pazar günü deplasmanda Altay ile karşılaşacaklarını dile getirerek, "Önümüzde Altay maçı var. Sıralamada üstümüzde olmasına rağmen bence kadro kalitesi olarak baktığımızda kazanabileceğimiz bir maç. Deplasmanda olduğu için tabii ki zor gibi gözüküyor ama bizim takım her yerde her takımı yenebilecek bir kadro yapısına sahip. Ben buna gerçekten inanıyorum. Bir galibiyet almamız, öz güvenimizi yükseltmemiz lazım. Umarım Altay maçı da bununla ilgili bir başlangıç olur." şeklinde görüş belirtti."Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz"Adanaspor'un ligde hak etmediği bir konumda bulunduğunu vurgulayan Mustafa, şunları kaydetti:"Adanaspor'da çok uzun yıllar geçirdim. İyisiyle kötüsüyle birçok hatıram var. Şampiyonluk mücadelesi ve play-off da yaşadım. Tabii ki zorlu süreçler yaşadık, zorlu haftalar geçirdik ama hiçbir zaman buradaki futbolcunun kalbinde ve beyninde 'düşer miyiz?' gibi bir endişe olmadı. Bu sene de aynı şekilde hiçbir futbolcu, hoca ve yönetici bu düşünce içinde değil. Sadece kötü günler geçiriyoruz, bu günlerin biteceğini de biliyoruz. Taraftarımız biraz sabretsin, yanımızda olsun. Taraftarımızın desteğini tam anlamıyla arkamızda hissediyoruz. Onlar bunu biraz daha artırsınlar, biz de sahadaki mücadelemizi arttıracağız ve ligi istediğimiz yerde bitireceğiz."Mehmet Sedef: "Adanaspor'un ligde kalması için elimizden geleni yapacağız"Savunma oyuncusu Mehmet Sedef de geçen haftaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçına iyi hazırlandıklarını, galibiyet için sahaya çıktıklarını ancak karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade etti.Takımın puana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mehmet, şu görüşleri paylaştı:"Artık bütün maçlardan puan almak istiyoruz. Özellikle sahamızda oynadığımız maçlardan 3 puan almak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında bunu başaramadık ama bir puan da iyiydi. Altay maçından da puan almak istiyoruz. Sahaya 3 puan için çıkacağız ama yenemiyorsak da yenilmeyeceğiz. Önemli olan artık, 12 maç kaldı, her maçtan puan alıp evimizdeki maçları da kazanarak üst sıralara doğru çıkmak istiyoruz."Mehmet, ligde üst sıraları hedeflediklerini anlatarak, "Ligin ilk yarısında da iyi bir kadro vardı ama şanssızlıklar ve sakatlıklar oldu. İkinci yarı için iyi bir kadro kuruldu. Artık iyice kenetlenip arkadaşlığımızı en üst seviyeye çıkartıp sahada da iyi oynayarak Adanaspor'un ligde kalması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.