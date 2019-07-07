07.07.2019 22:05
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Adanasporlular günü coşkuyla kutlandı

Adanasporlular günü coşkuyla kutlandı

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele veren Adanaspor'a gönül veren turuncu beyazlı taraftarlar tarafından organize edilen 'Adanasporlular Günü' coşkuyla kutlandı.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele veren Adanaspor'a gönül veren turuncu beyazlı taraftarlar tarafından organize edilen 'Adanasporlular Günü' coşkuyla kutlandı.
Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan tarihi Taşköprü'de bir araya gelen yaklaşık 10 bin turuncu beyazlı taraftar, tezahüratlar ve marşlar söyledi. Köprü üzerine kurulan platformla mini konser verilip, havai fişek gösterileri yapıldı. Etkinlikte taraftarlar tarafından 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atılıp, İzmir Marşı okundu.


Kaynak: DHA
Adanaspor, Taşköprü, Spor

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