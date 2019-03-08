Adapazarı Belediyesi Personeline Çiçek Dağıtıldı

Adapazarı
Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle Adapazarı Belediyesi'nde görev yapan kadın personellere çiçek verdi.
Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, 8 Mart
Dünya Kadınlar günü kapsamında Belediye bünyesinde görev yapan bayan personele çiçek vererek, kadınlar gününü kutladı. Aydın yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun" dedi. - SAKARYA
Güncel
Kaynak: İHA