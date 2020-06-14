Adapazarı Belediyesinden eğitime anlamlı destek

Adapazarı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde öğrencilere evlerinde, ebeveynlerinin gözetiminde deneme sınavı düzenledi.

Adapazarı Belediyesinden eğitime anlamlı destek
14.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:30
Adapazarı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde öğrencilere evlerinde, ebeveynlerinin gözetiminde deneme sınavı düzenledi.

Eğitim çalışmalarına olan desteklerini sürdüren Adapazarı Belediyesi, yaklaşan Liselere Giriş Sınavı'ndan (LGS) bir hafta önce, ilçede bulunan yaklaşık 6 bin öğrenciye evlerinde, ebeveynlerinin gözetiminde deneme sınavı düzenledi. Hazırlanan soru kitapçıkları, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrencilere ulaştırıldı ve öğrencilerin evlerinde, ebeveynlerinin gözetiminde, sınav heyecanını test etmeleri sağlandı. Optik cevaplar ayrıca geri toplanırken, sonuçlar, öğrenciler, aileler ve öğretmenler ile paylaşılacak.

Adapazarı'nın daha güzel yarınlara ulaşmasının temelinde, eğitim camiasının, öğrencilerin daha iyi bir nesil olmaları hedefiyle gösterdiği üstün gayretin yattığını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Eğitimde ne kadar başarılı olursak, Adapazarı'mızı o kadar daha iyi seviyelere ulaştırabiliriz. Bizler bunu çok iyi biliyoruz. Adapazarı'mızı hep birlikte çok seviyoruz ve şehrimize gençlerimizin gözlerinden bakmaya, elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın sadece LGS'de değil, karşılarına çıkan her sınavda başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Bizlerle birlikte olan, ortak çalışma yapmak konusunda hep çok gayretli olan eğitim camiamıza çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki inşallah yarınlarımız, bugünümüzden daha güzel ve daha başarılı olacaktır" dedi.

Başkan Mutlu Işıksu'nun verdiği desteğin ve deneme sınavı uygulamasının çok anlamlı olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, anlamlı destek için Işıksu'ya eğitim camiası adına teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz, ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, gerçekleştirilen uygulamadan çok memnun olduk. Eğitim, toplumun mihenk taşıdır. Adapazarı'mızın eğitimdeki başarı çıtasını daha ileri noktalara taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. İşini yürekten severek yapan eğitim camiamıza bu destek çok anlamlı oldu. Adapazarı Belediyemiz iyi ki var. Her zaman yanımızda olan Başkanımız Sn. Mutlu Işıksu'ya ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mutlu Işıksu, Adapazarı, LGS, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşmeyle beraber Diyarbakır’da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Son dakika: Balıkesir’de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump’ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Haberler››Güncel››Adapazarı Belediyesinden eğitime anlamlı destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:07: Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü - Haber 15:05: Bursa merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 39'a yükseldi - Haber 15:05: Eşi ve 2 çocuğu ile kazada yaralanan Hatice, yaşama tutunamadı - Haber 15:05: Lokantada tüp patladı: 1 yaralı - Haber 15:04: Porsuk Çayı'na düşen köpeği, zabıtalar kurtardı - Haber 13:13: Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı - Haber 12:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor - Ekonomi 08:53: Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler