Adapazarı'da İzinsiz Açılan Özel Irak Okulu Kapatıldı

04 Aralık 2018 Salı 12:40



04 Aralık 2018 Salı 12:40

ADAPAZARI'da, Irak Eğitim Bakanlığı logolu tabelayla izin alınmadan açılan Irak Özel Okulu, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kapatıldı. Okulun Arapça tabelası da indirildi.Adapazarı'da, Irak Eğitim Bakanlığı logosuyla tabela asılarak, 2 ay önce 150 öğrenciye eğitim verilmeye başlanan özel okul ile ilgili Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce müfettiş görevlendirildi. Müfettişler, özel okula giderek, incelemelerde bulundu. Iraklılar tarafından Arapça eğitim verilen özel okulun, eğitim için izin ve evrakının bulunmadığı belirlendi. Okul tarafından eğitim için başvurunun yapıldığı; ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili henüz inceleme aşamasında olduğu belirtildi. Müfettişler yaptıkları inceleme sonrasında rapor tuttu. Bina önüne asılan, Irak Eğitim Bakanlığı logosunun da bulunduğu Arapça tabela indirilirken, okul kapatıldı.Gerekli izinlerin alınmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına bağlı olarak okulda eğitim verilebileceği belirtildi.- Sakarya