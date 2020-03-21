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Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları için maske mesaisi

Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları için günde bin maske üretiliyor.

21.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:44
Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları için maske mesaisi
Sakarya 'da, Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları için günde bin maske üretiliyor.
Merkezde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında sağlık çalışanlarının maske ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kurum müdürü Abdulvahit Uygar'ın öncülüğünde müdür yardımcıları, öğretmenler ve usta öğreticiler üretime başladı.
İlk etapta günde bin maske üretimi gerçekleştiren ekip, ilerleyen süreçte otomasyon makinelerinin gelmesiyle sayıyı 10 bine çıkarmayı hedefliyor.
Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, merkezde maske üretimi yapan öğretmenlerle bir araya gelerek, sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını söyledi.
Boneleri ve maskeleriyle mesai bitiminde Halk Eğitim Merkezi binası merdivenlerinde toplanan eğitimciler, ellerindeki "Öğretmenler Sağlık Çalışanlarının Yanında" yazısıyla sağlık personeline destek verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Adapazarı, Sakarya, Güncel

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