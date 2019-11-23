Haberler » Güncel » Adapazarı Müftülüğünden Afrin'e un yardımı gönderildi - Haber

Adapazarı Müftülüğünden Afrin'e un yardımı gönderildi

Sakarya'nın Adapazarı İlçe Müftülüğü tarafından toplanan 25 ton unun yüklendiği tır, Afrin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

23.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:58Adapazarı Müftülüğünden Afrin'e un yardımı gönderildi
'nın İlçe Müftülüğü tarafından toplanan 25 ton unun yüklendiği tır, 'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Müftülük önünde 25 ton unun yüklendiği tırın Afrin'e uğurlanması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, Sakarya İl Müftülüğü koordinesinde kardeşlik seferberliği çerçevesinde düzenledikleri yardım kampanyasında Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine un gönderdiklerini söyledi.
Hayırseverlerin, din görevlilerinin ve cemaatin destekleriyle hazırlanan yardım malzemelerinin Afrin'e gönderileceğini ifade eden Albayrak, "Bu vesileyle onlarla birlik ve beraberliğimizi geliştireceğiz. Kardeşlerimize maddi olarak da onların yanında olduğumuzu ifade etmiş olacağız. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim yaptıkları yardımı kabul eylesin. Yardımların inşallah devamı gelecek." diye konuştu.
Daha sonra 25 ton un yüklü tır, dualarla Afrin'e ulaşmak üzere yola çıktı.

Adapazarı, Sakarya, Afrin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:55 Büyükanıt için 1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda askeri tören düzenlendi
15:52 Yargı paketinin getirdiği yenilikler 1 Ocak'tan itibaren hayata geçiyor
15:51 Köy çocuklarının ilk kez gördükleri drone karşısındaki sevinci gülümsetti
15:50 İstanbul'da 3 ayrı adreste çıkan yangın korkuttu
15:50 Aydın'da kanser hastası emekli öğretmene sürpriz kutlama
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 15:56:13