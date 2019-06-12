Adapazarı'na "Çocuk Hakları Sokağı" yapılacak

Adapazarı
Belediye Başkanı Mutlu Işıksu
, Adapazarı'nda "Çocuk Hakları Sokağı" projesinin çok yakında hayata geçirileceğini bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Müdür Yardımcısı Elif Civan
Yüce, Çocuk Hakları Yetişkin Temsilcisi Burcu Başak Kosova
ve Çocuk Hakları Komite üyeleri, "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" kapsamında Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu makamında ziyaret etti.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zor, Işıksu'nun yakın ilgisinden dolayı duydukları memnuniyeti paylaşarak teşekkür etti.
Çocuk işçiliğinin, çocuğun zihinsel, bedensel, ruhsal ve genel olarak sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Zor, bu konuda il müdürlüğü olarak büyük bir titizlikle çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Işıksu ise dünyada çalışan milyonlarca çocuğun sorununa dikkat çekmek amacıyla belirlenen 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde yapılan ziyaretin anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz, çocuk hakları konusunda gereken hassasiyetini göstererek, çocuk haklarını anayasa ile güvence altına almıştır. Bu haklara göre kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Yasal olmayan yollarla çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik Emniyet ve Zabıta
Teşkilatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri mücadelelerini sürdürüyorlar. Biz de Adapazarı Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda bu hassasiyeti gözetiyoruz." diye konuştu.
Adapazarı Belediyesi olarak tüm kesimlere özellikle çocuklara karşı büyük hassasiyet gösterdiklerini aktaran Işıksu, Çocuk Hakları Sokağı projesiyle ilgili tüm çalışmaların titizlikle devam ettiğini anlattı.
Çocuk Hakları Sokağı Projesi ile çocukların haklarını bileceklerini, güvenli bir sokakta düşlerini gerçekleştirecekleri dile getiren Işıksu, "Bu proje ile çocuklarımıza hayata daha özgür ve kendine güvenen bireyler olarak hazırlanacakları, ekranla değil akranlarıyla büyüyecekleri bir ortam sağlayacağız ve Adapazarımıza çocuk dostu şehir hüviyeti kazandıracağız. Arkadaşlarımız çalışmalarını tamamlamak üzere. En kısa zamanda hayata geçireceğiz. Belirlediğimiz bir sokak, güvenlik tedbirleri alınarak 24 saat gözetim altında olacak ve sokakta bulunan bütün çalışmalar tüm çocuklarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AAMutlu Işıksu
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