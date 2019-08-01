Haberler» Güncel» Haber

Adapazarı'nda bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 84 mahallede ihtiyaç tespit edilen sosyal alanlarda başlattığı kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

01.08.2019 14:52 Adapazarı'nda bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor
Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 84 mahallede ihtiyaç tespit edilen sosyal alanlarda başlattığı kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe sınırlarında bulunan 218 çocuk parkı, 104 spor parkı ve 68 futbol ve basketbol sahasında zarar gören oyun grupları ile spor aletlerinin bakımı yapılıyor ve ihtiyaca yönelik yenileniyor. Kırılan salıncak zincirlerini ve hasar gören kaydırakları değiştiren ekipler, parklardaki rengi solmuş oyun gruplarında boyama çalışmaları yaparak etrafında büyüyen otları da temizliyor. Vatandaşların daha keyifli zaman geçirmeleri için gereken tüm çalışmaları yapmak için gayret ettiklerini vurgulayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Mahallelerimizdeki tüm eksiklikleri tespit ettik ve kademe kademe bakım ve onarım ile yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Çocuklarımız mutluysa bizler de en az onlar kadar mutlu oluyoruz. Daha mutlu bir Adapazarı, daha mutlu bir nesil için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Adapazarı, basketbol, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:04   Nene Hatun Caddesi asfaltla tanıştı
19:04   Fuorivia Egnatia'nın son etabı Enez'de başladı.
19:03   Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı - Sendikacıların tartışması
19:03   Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu
19:03   Türkiye'den Yemen'deki saldırılara kınama
19:00   AK Parti Teşkilatından MHP'li Başkan Dönmez'e ziyaret
19:00   "ABD kendini çıkmaza sokuyor"