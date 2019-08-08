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Adapazarı'nda Bayram temizliği

Adapazarı Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

08.08.2019 16:13 Adapazarı'nda Bayram temizliği
Adapazarı Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adapazarı genelinde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekiplerin iş birliği ile yapılan çalışmalarda, cami ve sokak temizliğinin yanı sıra parklarda ve yeşil alanlarda yapılan temizlik ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

84 mahallede çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Başkan Işıksu, "Adapazarı Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. Yardımlaşma ve dayanışmanın en müstesna şekilde yaşandığı Kurban Bayramı öncesi ekiplerimizle birlikte sahadayız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Park Bahçe Müdürlüğümüz gece gündüz demeden ciddi bir titizlikle çalışıyor. Hemşehrilerimizin bayramlarını daha sağlıklı ve huzurlu geçirebilmeleri adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu vesile ile şimdiden hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kurban Bayramı, Adapazarı, Bahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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