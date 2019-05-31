Adapazarı'nda bisiklet ve motosiklet hırsızlığı

Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen 8 farklı bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren S.U'nun adresini belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı.
Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 8 bisiklete el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalıntı bisikletleri satın alan 5 kişiye de işlem yapıldı.
Zanlı S.U'nun 13 bisiklet ve motosiklet hırsızlığından kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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