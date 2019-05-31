31.05.2019 09:21
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Adapazarı'nda bisiklet ve motosiklet hırsızlığı

Adapazarı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen 8 farklı bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren S.U'nun adresini belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı.
Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 8 bisiklete el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalıntı bisikletleri satın alan 5 kişiye de işlem yapıldı.
Zanlı S.U'nun 13 bisiklet ve motosiklet hırsızlığından kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Sakarya, Adapazarı, Güncel