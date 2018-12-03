Adapazarı'nda Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Adapazarı
ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
, düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Engelliler Birlik Federasyonu ve Adapazarı Belediyesinin katkılarıyla Çark Mesire Nikah Salonunda düzenlenen etkinlikte, engellilere ve aileleri onuruna yemek verildi.
Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli
, burada yaptığı konuşmada, engelliliğin, toplumsal yönleriyle herkesi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durum olduğunu söyledi.
Engellilerin herkes gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahip olduğunu dile getiren Dişli, "Bir yandan bilimsel çalışmaları hızla yürütürken, diğer yandan da sosyal sorumluluk projeleriyle engelsiz bir belediye olma yolunda önemli adımlar atmaktayız. Engellerin kaldırıldığı bir dünya için herkesin daha çok gayret göstermesi gerekiyor." dedi.
Engelliler Birlik Federasyonu Başkanı Nadide Dülger de amaçlarının engellilerin sosyal hayata katılımını sağlamak olduğunu kaydetti.
Engelli çocuklar ve aileleri etkinlikte palyaçolar ve çalan müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
Program sonunda Adapazarı Belediye Başkanı Dişli
'ye plaket verildi.
Süleyman Dişli,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü,Adapazarı
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:49