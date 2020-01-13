Haberler » Güncel » Adapazarı'nda firari katil zanlısı yakalandı - Haber

Adapazarı'nda firari katil zanlısı yakalandı

ADAPAZARI'nda, 10 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından 4 ay sonra cansız bedeni bulunan Nurcan Bal'ın (45) firari katil zanlısı Murat Tatar yakalandı.

13.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:44Adapazarı'nda firari katil zanlısı yakalandı
ADAPAZARI'nda, 10 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından 4 ay sonra cansız bedeni bulunan Nurcan Bal'ın (45) firari katil zanlısı Murat yakalandı.

'nda yaşayan Nurcan Bal, 12 Ocak 2010'da ailesiyle yaşadığı evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasından 4 ay sonra Erenler ilçesindeki Köprüsü altında cesedi bulunan Nurcan Bal'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. ekiplerince yapılan çalışma sonucu katil zanlısı olarak yakalanan Murat Tatar ve Mustafa Akar, mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Murat Tatar, cezasının onanmasının ardından firar etti. Sakarya Jandarma Komutanlığı Adapazarı Budaklar Jandarma Karakolu ekipleri, ihbar sonrası firari katil zanlısı Murat Tatar'ın bulunduğu eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan Murat Tatar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- Sakarya

Adapazarı, Jandarma, Sakarya, Tatar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:44  Eşini tahrayla başına vurarak öldüren sanık: Kendimden geçmişim - Haber
13:44  İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı - Haber
13:43  Köydeki köpek tartışması cinayetle bitti - Haber
13:42  BİR GECEDE 38 KEZ ŞOK YAŞAYINCA YAPAY KALBE 'EVET' DEDİ - Haber
13:38  Köprü su altında kaldı, vatandaşlar bölgeye akın etti - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 13:45:47