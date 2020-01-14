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Adapazarı'nda "Gazeteciler Hatıra Ormanı"oluşturuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde belediye tarafından "Gazeteciler Hatıra Ormanı" oluşturdu.

14.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:24Adapazarı'nda
'nın ilçesinde belediye tarafından "Gazeteciler Hatıra Ormanı" oluşturdu.
15 Temmuz Mahallesi'ndeki "Gazeteciler Hatıra Ormanı" açılış etkinliğinde, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve gazeteciler tarafından belirlenen alana 250 ıhlamur fidanı dikildi.
Başkan Işıksu, etkinlikte yaptığı konuşmada "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü hatırasına şehrimizde görev yapan yerel medya mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. 250 ıhlamur fidesinin dikimini gerçekleştirdik. Bunlara güzel bir şekilde bakacağız hep birlikte. Bu şekilde gazetecilerle güzel bir hatıramız olsun istedik. Onlar bu görevleri icra ederken her zaman destek olmaya gayret ediyoruz ve onların da desteğini hissediyoruz." diye konuştu.
Etkinliğin sonunda Işıksu ve gazeteciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adapazarı, Sakarya, Camili, Güncel

Kaynak: AA

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