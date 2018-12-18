Adapazarı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Adapazarı
Belediyesi tarafından belediyede görev yapan stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitimleri kapsamında stajyerler için program düzenlendiği belirtildi.
Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimde? iş sağlığı ve güvenliği konusunda, mevzuatlar,?kanun, yönetmelikler ve uygulamaları?hakkında bilgi verildiği aktarılan açıklamada, kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğinin anlatıldığı eğitim hakkında, Adapazarı Belediyesi iş güvenliği uzmanı Leyla Çetin'in şu ifadelerine yer verildi:
"Öğrencilerimizin her anlamda iyi yetiştirilmesini istiyoruz. Adapazarı Belediyesi çalışanlarından yöneticilerine, stajyerlerine kadar büyük bir ailedir. Biz aile bireylerimizi önemsiyoruz. Bu anlamda da onların Adapazarı'na daha iyi hizmetler verebilmesi adına bu tür eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimde temel amacımız, öğrencilerimizin staj yaptığı kurumda uyması gereken kuralları tekrar hatırlatmak ve staj yerlerinde olabilecek iş kazalarını önleyebilmektir."
Adapazarı
Kaynak: AA