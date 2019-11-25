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Adapazarı'nda karate turnuvası düzenlendi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda Karate İl Turnuvası düzenlendi.

25.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:04Adapazarı'nda karate turnuvası düzenlendi
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Salonu'nda Karate İl Turnuvası düzenlendi.
Belediyesi'nden yapılan açıklamada, turnuvada 27 kulüpten 483 sporcunun mücadele ettiği bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, turnuvayı Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Akyazı Belediyesi eski Başkanı Hasan Akcan, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Karate Federasyonu Başkan Vekili Meydan Kobaş, Uluslararası Avrupa Karate hakemi Uğur Kobaş, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda sporsever izledi.
Belediye Başkanı Işıksu, turvunanın ardından yaptığı açıklamada, "Spora ve sporcuya destek vererek Adapazarımızın spor şehri olarak anılması için gayret ediyoruz. Sporun her dalında desteğimiz devam etsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Mutlu Işıksu, Adapazarı, Güncel

Kaynak: AA

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